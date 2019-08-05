15:09 5 августа | Футбол — Сборная России

Началась продажа билетов на матч Россия - Казахстан

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Открыта продажа билетов на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия - Казахстан, сообщает официальный сайт РФС. Эта игра состоится 9 сентября в Калининграде.

Начало матча - в 20.45 по местному времени (21.45 мск). Стадион "Калининград" принял четыре матча чемпионата мира и матч Лиги наций Россия - Швеция.

Россия занимает второе место в группе I, имея в активе девять очков после четырех матчей. Лидирует сборная Бельгии - 12 очков.

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Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210317

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