Около 35 тысяч билетов реализовано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, в продаже осталось меньше тысячи билетов, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Матч между сборными России и Казахстана пройдет 9 сентября (начало — 21.45 по московскому времни) на стадионе «Калининград», который вмещает 35 212 человек.