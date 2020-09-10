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«Мы заняты своим делом, а не статистикой». Черчесов — о 10 победах в 11 матчах сборной России

06:10
Станислав Черчесов. Фото "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о 10 победах команды в 11 матчах.

— Если бы вы сейчас эту деталь не привели, я бы даже, наверное, о ней не догадывался бы. Мы заняты своим делом, а не статистикой. Изучаем рейтинг, соперников. Жеребьевка определила нам в группу команды, которые нас опережают — Сербию и Турцию. Мы занимаемся спортом и решаем конкретные задачи — надо подниматься в рейтинге, быть во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира. Менее чем через год уже Евро, необходимо учитывать все нюансы. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Черчесовым читайте здесь

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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