«Мы раньше всех начали чемпионат». Оздоев объяснил спад сборной России в игре с Турцией

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился мнением по поводу игры национальной команды в игре Лиги наций с Турцией (1:1). По мнению хавбека, на результат повлияла усталость команды во втором тайме.

— Думаю, спад связан с плотным графиком. Мы раньше всех начали играть чемпионат, — сказал Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24». — И перерыв был маленький. Мы в «Зените» почти не отдыхали: после чемпионата поехали на финал Кубка, после пары дней выходных сразу начали готовиться к Суперкубку, и сразу начался чемпионат.

Игроки находятся в тонусе, но наступает момент усталости. Не скажу, что мы сразу после перерыва подсаживаемся. Процентов 70 темпа мы выдерживаем. Но тяжело все 90 минут держать темп. Игры с Венгрией и Турцией не связаны. С венграми мы крупно вели, и повлияла расслабленность. С Турцией был другой вариант: маленький промежуток между играми, у турок больше восстановление, к тому же у нас три игрока выбыло, а у них больше ротация.

Мы провели хороший матч и должны были в первом тайме «закрывать историю».