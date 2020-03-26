Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в чем именно Тинькофa РПЛ уступает ведущим европейским чемпионатам.

— В одном из интервью вы положительно упоминали декабрьскую статью Семина, написанную для «СЭ» по итогам выступления «Локомотива» в групповом турнире Лиги чемпионов. Многие выводы у вас совпали?

— Да. Взгляды и выводы у нас схожие. Мы уже два года говорим на тему скоростей, интенсивности игры в нашем чемпионате сравнительно с зарубежными турнирами. Обсуждаем это и с клубными руководителями, с которыми мы здесь, в РФС, по просьбе Александра Дюкова встречались и подготовили доклад — чтобы все поняли разницу. Некоторые цифры привел и в программе вашего коллеги Черданцева.

При этом надо понимать, что статистика статистикой, но футбол — это не только беготня, спринты и т. д., а интеллект. Можно бегать много, но не туда. Но стоя в современный футбол не играют. И не случайно первые пять мест в чемпионате России занимают клубы, которые быстрее соперников. Совпадение? Не думаю.

А возвращаясь к статье Семина — он знает, о чем говорит, и эта публикация, на мой взгляд, вышла вовремя. Для нашего футбольного и, в частности, тренерского сообщества подобные вещи идут в плюс. Кстати, Юрий Палыч дает много игроков в сборную, и они всегда приезжают в хорошем состоянии. Обращает на себя внимание и то, что в «Локомотиве» играет много своих воспитанников. (Игорь Рабинер)

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