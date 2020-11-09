Мостовой считает, что Черчесов поступил правильно в ситуации с Дзюбой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой согласился с решением главного тренера национальной команды Станислава Черчесова отказаться от вызова форварда «Зенита» Артема Дзюбы после скандала с интимным видео.

«Согласен с главным тренером, он правильно поступил, правильные слова нашел, — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ». — Артему сейчас не надо было вызываться в сборную. Это (подобное видео — Прим. «СЭ» можно было сделать у каждого из нас».

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.