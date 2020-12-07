Мостовой: «России повезло с жеребьевкой. Из второй корзины могла достаться Сербия»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал жеребьевку отборочного турнира чемпионата мира-2022. Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Первое впечатление? Нам повезло с жеребьевкой, — заявил Мостовой. — Судите сами. России же не достались из первой корзины Испания, Португалия, Англия, Франция, Германия, Голландия. Хорватия — конечно, крепкая сборная, но, тем не менее, могло быть и хуже.

— Сейчас многие говорят, что России будет крайне сложно занять первое место в группе и наш удел — борьба за вторую позицию со Словакией и Словенией.

— Считаю, нам будет тяжело выйти из любой группы. Реально из любой.

— Почему?

— Мы же все помним недавние матчи с Сербией, Турцией, Молдавией. Оптимизма они нам не добавили. Однако этот жребий нам в целом благоволит. Из второй корзины досталась Словакия. А ведь могли попасться поляки, шведы, турки, сербы, которые нам забили 5 штук... Из пятой корзины к нам попал Кипр, из шестой — Мальта. Но ведь там были и сборные из бывшего Советского Союза. Армения, Азербайджан, Эстония, Латвия, Казахстан. Вот они-то всегда на нас настраиваются по-особенному.

— Какое место мы займем в группе?

— Да сейчас сложно прогнозировать. Жребий вроде бы к нам благосклонен. А выйдем ли мы из такой группы — большой вопрос... Есть некоторые сомнения в виду последнего выступления в той же Лиге наций. Да и неясно, что вообще будет с футболом в следующем году, какой будет календарь. Дай бог, чтобы еще Евро прошел, а потом сразу продолжится отборочный цикл к ЧМ. График очень напряженный и плотный. Никто не предскажет, как футболисты перенесут нагрузки и так далее. Много вопросов без ответов.

— Когда нам досталась Хорватия, некоторые эксперты сразу вспомнили про Влашича и пришли к выводу, что в нашей сборной игрока такого уровня просто нет.

— Я бы такие параллели не проводил. Мы сейчас от скромной Сербии получили пять штук... В принципе, у нас есть Головин. Посмотрим, в какой он форме, когда поправится. Но сводить сборную Хорватии только к фигуре Влашича не нужно.

Я сейчас даже о другом. Нам досталась Словакия с населением 5 миллионов, Хорватия — 4 миллиона, Словения — 2 миллиона... Я уж не беру в расчет Кипр. А по уровню игры сейчас ничего не понятно. Думаю, мы даже сами не можем осознать, на что способна сборная России. (Виталий Айрапетов)