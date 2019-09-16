Молодежная сборная России сыграет с Латвией в Ростове-на-Дону

Российский футбольный союз сообщил, что 15 ноября молодежная сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Латвии на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Время начала встречи определится позднее, информирует официальный сайт РФС.

Перед встречей в Ростове-на-Дону молодежка сыграет еще два отборочных матча: 11 октября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» она разыграет три очка с Польшей, а 15 октября в Пярну встретится с Эстонией. Заключительный матч квалификации в этом году подопечные Михаила Галактионова сыграют 19 ноября в Сербии со сборной этой страны.

Напомним, что в двух стартовых встречах отбора россияне одержали победу над Сербией в Саранске (1:0), а также сыграли вничью с Болгарией в Софии (0:0).

Напрямую в финальную часть молодежного Евро выйдут победители девяти групп и лучшая команда из числа финишировавших вторыми (без учета матчей против сборных, занявших шестые места в группах).