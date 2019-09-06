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«Молодцы, мужики!» Раздевалка молодежной сборной России после матча с Сербией

6 сентября 2019, 22:18
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Молодежная сборная России победила команду Сербии (1:0) в стартовом отборочном матче Евро-2021. В Instagram появилось видео из раздевалки российской команды после встречи.

«Выигрывает всегда команда, которая бьется и отдается. Все без исключения. Которая в запасе, которая в составе, которая вне заявки: коллектив играет, коллектив побеждает. Молодцы, мужики!» — произнес речь главный тренер команды Михаил Галактионов.

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