"Мне не хватало уверенности". Смолов - о причинах безголевой серии

Форвард "Локомотива" Федор Смолов вспомнил о своей безголевой серии в чемпионате России. Он отметил, что ему мешала неуверенность в себе.

- Могу ли я назвать себя неуверенным человеком? Да, на каком-то этапе я был таким. Все эти приколы, стеб, статистика, когда ты не забиваешь... Конечно же, у тебя уверенность пропадает. На поле очень важны игровой тонус и правильные решения. И конечно, же уверенность в том, что когда у тебя будет момент, ты подойдешь к нему с полной концентрацией и забьешь. А когда я долго не забивал, то, получая опасный момент, сразу думал о том, что это наконец-то закончится. А это мешает, потому что ты концентрируешься не на том, как бьешь по мячу. Твоя мысль опережает твои действия. Ты бьешь куда угодно, но не туда, куда нужно, - сказал футболист в интервью Ксении Собчак.

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