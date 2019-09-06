Михаил Галактионов: «Мы могли забить больше, вопрос в реализации»

Главный тренер сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат отборочного матча Евро-2021 против команды Сербии (1:0).

— Мы могли забить больше, вопрос в реализации, — приводит слова тренера ТАСС. — С точки зрения организации, стратегии игры мы превзошли соперника. Разобрали игру соперника, угадали с составом. Нужно было начать с победы, чтобы в дальнейшем было легче, но все только начинается.

Следующую встречу отборочного турнира молодежная сборная России проведет против команды Болгарии в Софии, игра пройдет 10 сентября.