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Михаил Галактионов: «Мы могли забить больше, вопрос в реализации»

6 сентября 2019, 22:13
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Главный тренер сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат отборочного матча Евро-2021 против команды Сербии (1:0).

— Мы могли забить больше, вопрос в реализации, — приводит слова тренера ТАСС. —  С точки зрения организации, стратегии игры мы превзошли соперника. Разобрали игру соперника, угадали с составом. Нужно было начать с победы, чтобы в дальнейшем было легче, но все только начинается.

Следующую встречу отборочного турнира молодежная сборная России проведет против команды Болгарии в Софии, игра пройдет 10 сентября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6856039

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