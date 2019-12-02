Пресс-служба сборной России провела опрос среди футболистов национальной команды, кто выиграет «Золотой мяч"-2019. Главными претендентами на награду являются Лионель Месси и Виргил ван Дейк.

В опросе поучаствовали Магомед Оздоев, Гильерме, Вячеслав Караваев, Сергей Петров, Денис Черышев, Роман Зобнин и Дмитрий Баринов. Все семь игроков проголосовали за Месси.

Месси получит «Золотой мяч» — так звучит главный слух дня



Весь интернет спорит, кто больше заслужил премию: Лео или Ван Дейк. Мы срочно опросили игроков сборной. Никто никого не подговаривал. Честно pic.twitter.com/tFflCIDhCs — Сборная России (@TeamRussia) December 2, 2019

Церемония вручения «Золотого мяча"-2019 состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени.