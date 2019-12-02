Месси — ван Дейк — 7:0. Игроки сборной России уверены, что «Золотой мяч» выиграет аргентинец
2 декабря 2019, 18:33
Пресс-служба сборной России провела опрос среди футболистов национальной команды, кто выиграет «Золотой мяч"-2019. Главными претендентами на награду являются Лионель Месси и Виргил ван Дейк.
В опросе поучаствовали Магомед Оздоев, Гильерме, Вячеслав Караваев, Сергей Петров, Денис Черышев, Роман Зобнин и Дмитрий Баринов. Все семь игроков проголосовали за Месси.
Месси получит «Золотой мяч» — так звучит главный слух дня— Сборная России (@TeamRussia) December 2, 2019
Весь интернет спорит, кто больше заслужил премию: Лео или Ван Дейк. Мы срочно опросили игроков сборной. Никто никого не подговаривал. Честно pic.twitter.com/tFflCIDhCs
Церемония вручения «Золотого мяча"-2019 состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени.
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