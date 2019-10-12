Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Кипром (13 октября, Никосия) опубликовал в своем Instagram фотографию.

— Матч с Шотландией позади, — подписал фото Черчесов. — Идем дальше.

Встреча Кипр — Россия пройдет завтра, начало игры в 19.00 (мск).

Сборная России занимает второе место с 18 очками в группе I после семи матчей. На первой строчке — Бельгия с 21 баллом.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира