«Матч с Шотландией позади. Идем дальше». Черчесов — о предстоящей игре с Кипром
09:37
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Кипром (13 октября, Никосия) опубликовал в своем Instagram фотографию.
— Матч с Шотландией позади, — подписал фото Черчесов. — Идем дальше.
Встреча Кипр — Россия пройдет завтра, начало игры в 19.00 (мск).
Сборная России занимает второе место с 18 очками в группе I после семи матчей. На первой строчке — Бельгия с 21 баллом.
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