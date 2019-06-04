Мариу Фернандес рассказал, чем он занимается, когда нет тренировок

Защитник сборной России рассказал о контрольном матче с "Чертаново" (6:0) и подготовке к встречам с Сан-Марино и Кипром.
– Можно сказать, что отдохнули в матче с "Чертаново", игра ведь не сложной получилась.
– Всегда приятно играть, неважно сильный или слабый соперник. Мы с уважением отнеслись к "Чертаново" и выиграли с крупным счетом.
– Вам будет интересно сыграть со сборной в Саранске и Нижнем Новгороде?
– Играл уже в обоих, знаю стадионы. Но, конечно, хорошо немного смерить обстановку. Хотя мы и не выходим из отеля.
– Какое впечатление произвели на вас новые игроки сборной?
– Все отличные футболисты, они хотят получить место в составе и конечно же помогут сборной.
– Какие ощущения перед матчами? Есть ли страх?
– Нет, мы просто уважаем всех соперников. Неважно, с кем именно играем.
– Что вы обычно делаете между тренировками?
– Смотрю фильмы, общаюсь с семьёй или сплю. Вариантов не так много (улыбается). (Юлия Яковлева)