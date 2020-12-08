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Мариу Фернандес проголосовал бы за Путина, если бы пошел на выборы

10:09
Мариу Фернандес и Владимир Путин. Фото "Комсомольская правда".
Мариу Фернандес и Владимир Путин. Фото "Комсомольская правда".
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Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес заявил, что проголосовал бы за Владимира Путина, если бы пошел на президентские выборы.

«В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики, — цитирует футболиста «Комсомольская правда». — Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошел — голосовал бы за Путина. Я же говорю — больше никого не знаю!»

30-летний Мариу Фернандес стал гражданином России в 2016 году. В составе сборной России он дошел до 1/4 финала на ЧМ-2018.

Дополнительная информация:

kp.ru/daily/21712096/4334377/?utm_campaign=internal&utm_medium=section_sport_page%3D1&utm_source=quote_preview&utm_term=6

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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