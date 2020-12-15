Мамы игроков сборной России расскажут о карьерах своих сыновей в социальном проекте РФС

РФС запустил социальный проект «Мама знает всё». Изначально это будет шоу в радиоформате, затем перейдет в телевизионный.

В передаче мамы игроков сборной России расскажут о карьерном пути своих сыновей.

Гостями передачи станут Антонина Газинская, Луиза Жемалетдинова, Антонина Смертина, Галина Мостовая, Елена Ерохина и Людмила Титова.

Передача будет выходить каждую субботу на «Авторадио» в 13.00. В первом выпуске гостями программы станут Антонина Газинская, мать Юрия Газинского, а а также детский тренер игрока, заслуженный тренер РФ Борис Игнатьев и рулевой сборной России Станислав Черчесов.