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Малком готов к вызову в сборную России

01:00
3 августа. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Краснодар» — 1:1. Малком. Фото ФК «Зенит»
3 августа. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Краснодар» — 1:1. Малком. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии. 23-летний бразилец прошлым летом перебрался в РПЛ из «Барселоны».

— В начале сезона вы сказали, что открыты для вызова в сборную России, это действительно возможно? Вы предприняли какие-либо шаги?

— Нет, я сказал, что если из сборной Бразилии не позвонят мне, то почему бы и нет. Если сборная России хочет Малкома, почему бы и нет. Вот, что я сказал.

Мой приоритет — Бразилия. Я бразилец, и я мечтаю играть за бразильскую сборную, но если этого не будет, почему бы не изменить футбольное гражданство. Есть и другие бразильцы, которые делали так.

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