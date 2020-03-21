Малком готов к вызову в сборную России

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии. 23-летний бразилец прошлым летом перебрался в РПЛ из «Барселоны».

— В начале сезона вы сказали, что открыты для вызова в сборную России, это действительно возможно? Вы предприняли какие-либо шаги?

— Нет, я сказал, что если из сборной Бразилии не позвонят мне, то почему бы и нет. Если сборная России хочет Малкома, почему бы и нет. Вот, что я сказал.

Мой приоритет — Бразилия. Я бразилец, и я мечтаю играть за бразильскую сборную, но если этого не будет, почему бы не изменить футбольное гражданство. Есть и другие бразильцы, которые делали так.