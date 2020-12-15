Максименко было обидно, что его не вызвали в сборную

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о конкуренции с Матвеем Сафоновым в сборной России. Ранее они вместе вызывались в молодежную сборную.

«На нашем общении конкуренция никак не сказывается, — сказал вратарь в эфире программы «Открытый футбол» на канале «Матч ТВ». — У нас рабочее общение, в основном во время сборов. Но можем написать и поздравить друг друга с днем рождения или чью-то футболку попросить, например. Как могу охарактеризовать Сафонова? Сильный конкурент.

Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, — а сборная — это мечта для футболиста — конечно, мне было обидно. Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу».

22-летний вратарь в текущем сезон провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и пропустил 19 мячей. В последних матчах он выводил молодежную сборную России на поле в качестве капитана.