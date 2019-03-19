Магомед Оздоев - о Дзюбе: "В первый раз слышу, что он долго не забивает"

Полузащитник сборной России и "Зенита" Магомед Оздоев сказал, что уже забыл о воскресном матче чемпионата России со "Спартаком" (1:1).

– Какие эмоции от возвращения в сборную? Изменилось ли что-то после чемпионата мира?

– Конечно, потому что парни с тренерским штабом проделали огромную работу и впервые в истории добились такого результата. Для нашей страны это великолепно. К сборной все повернулись. Была тяжелая ситуация, было не очень приятно. А требования остались те же, что и до чемпионата мира.

– Удалось переключиться от клубных переживаний на сборную? Забыли о переживаниях двухдневной давности?

– Игра закончилась, все забыто. Сейчас самое главное – добиться положительного результата в двух матчах за сборную.

– Обсуждали с Дзюбой, что он давно не забивает? Вам это должно быть виднее, потому что вы знаете, по какой тактике он играет в клубе и сборной.

– По работе я этого не замечаю. В первый раз слышу, что он долго не забивает.