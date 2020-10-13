Магомед Оздоев: «Изначально с Антоном Миранчуком было тяжело играть»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев высказался по поводу вынужденных перестановок в составе национальной команды на октябрьские матчи. Сборная лишилась нескольких футболистов из-за травм и подозрительных тестов на коронавирус.

— С Антоном Миранчуком мне изначально было тяжело играть, — сказал Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24». — Я с ним давно не играл, но потом уже привыкаешь. Как и к Бакаеву с Сербией, потому что не знаешь маневр его.

Времени мало, сборная приезжает, через день-два игра. Нет возможности провести тренировочные игры, чтобы понять.

Слава богу, что многие спортсмены переносят коронавирус в легкой форме. Есть боязнь, что придется выпасть на неопределенный срок, но сейчас мы вынуждены жить в таком мире, что нужно принимать то, что происходит.

С Головиным удобно играть, потому что мы играли вместе полтора года, я выучил все его моменты. Когда постоянно играешь с одним футболистом в сборной, всегда знаешь, как он действует.