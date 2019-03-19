Магомед Оздоев: "Бельгия – фаворит. Но только из-за того, что играет дома"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев отметил, что не думает о ничейном исходе первого матча отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии, который состоится в Брюсселе 21 марта.

– Вчера разбирали сборную Бельгии. Как охарактеризуете эту команду? Является ли она фаворитом в предстоящем матче?

– Бельгия, все знают, топовая команда. Очень хороший подбор игроков, которые играют в элитных чемпионатах, поэтому да, можно сказать, что фаворит. Но только из-за того, что играет дома. В первую очередь. Разобрали, подсказали.

– Для вас ничья с Бельгией будет положительным результатом?

– Я не думаю об этом.

– Какое сейчас настроение у сборной? Вы сказали, что Бельгия – фаворит, потому что играет дома. Но у них в составе мировые звезды. Как против них играть?

– Также, как и против других футболистов. Выходить и биться до конца. 11 на 11 – кто выиграет больше единоборств, тот и победит.

– В чем особенности сборной Бельгии?

– Конечно, особенности есть. В первую очередь, у них играет один из лучших футболистов мира (Эден Азар. – Прим. "СЭ"). А также другие очень хорошие футболисты.

– Сейчас у команды была встреча с Александром Дюковым и Павлом Колобковым. Как она прошла, о чем шла речь? Что вам пожелали?

– В первую очередь, познакомили с новым руководителем и пожелали удачи. (Андрей Михайлов)