Кудряшова и Комличенко проверили на знание географии. Видео

Футболистов сборной России Федора Кудряшова и Николая Комличенко проверили на знание географии.

Игрокам нужно было расположить на карте города, где пройдут матчи Евро-2020. Видео опубликовала официальная группа Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 стран Европы. Соревнования примут Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Рим, Дублин, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам, Копенгаген и Бухарест.