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Кудряшов признался, что раньше энергия Черчесова его подавляла

16:31
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Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Честно признаюсь, только после чемпионата мира мне стало попроще воспринимать и относиться к высказываниям Станислава Саламовича.

Раньше мне было просто тяжело с ним разговаривать один на один, так как для меня это очень харизматичный и сильный человек, от него просто идет такая жизненная сила, энергия, что меня она подавляла.

Станислав Саламович всегда говорит прямо и открыто, то, что он думает. Он не любит в глаза говорить одно, а за спиной — другое. Как бы это ни звучало тяжело, но лучше знать горькую правду, чем слушать сладкую ложь", — цитирует Кудряшова «Российская газета».

Дополнительная информация:

https://rg.ru/2021/01/05/fedor-kudriashov-cel-sbornoj-na-evro-vyhod-v-polufinal.html

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