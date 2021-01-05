Кудряшов признался, что раньше энергия Черчесова его подавляла

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Честно признаюсь, только после чемпионата мира мне стало попроще воспринимать и относиться к высказываниям Станислава Саламовича.

Раньше мне было просто тяжело с ним разговаривать один на один, так как для меня это очень харизматичный и сильный человек, от него просто идет такая жизненная сила, энергия, что меня она подавляла.

Станислав Саламович всегда говорит прямо и открыто, то, что он думает. Он не любит в глаза говорить одно, а за спиной — другое. Как бы это ни звучало тяжело, но лучше знать горькую правду, чем слушать сладкую ложь", — цитирует Кудряшова «Российская газета».