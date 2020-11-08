Кто заменит Дзюбу в сборной России? Черчесов обновит состав после тура РПЛ

Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов обновит состав команды на матчи ноября после завершения в воскресенье 14-го тура премьер-лиги.

Сегодня стало известно, что Черчесов принял решение не приглашать на ближайший сбор капитана национальной команды и форварда «Зенита» Артема Дзюбу в связи со скандалом. В сети появилось видео интимного характера с футболистом.

Вместе с тем в основной заявке сборной пока остаются два форварда — Александр Соболев («Спартак») и Антон Заболотный («Сочи»).

Ранее Черчесов назвал основной список из 28 футболистов и отдельно — 6 резервистов. В их числе — форвард «Локомотива» Федор Смолов, а также вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), защитник Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), полузащитники Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар») и Владислав Игнатьев («Локомотив»).

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.