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Кто заменит Дзюбу в сборной России? Черчесов обновит состав после тура РПЛ

8 ноября 2020, 14:21
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов обновит состав команды на матчи ноября после завершения в воскресенье 14-го тура премьер-лиги.

Сегодня стало известно, что Черчесов принял решение не приглашать на ближайший сбор капитана национальной команды и форварда «Зенита» Артема Дзюбу в связи со скандалом. В сети появилось видео интимного характера с футболистом.

Вместе с тем в основной заявке сборной пока остаются два форварда — Александр Соболев («Спартак») и Антон Заболотный («Сочи»).

Ранее Черчесов назвал основной список из 28 футболистов и отдельно — 6 резервистов. В их числе — форвард «Локомотива» Федор Смолов, а также вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), защитник Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), полузащитники Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар») и Владислав Игнатьев («Локомотив»).

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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