Комличенко узнал о вызове в сборную во время обеда

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко, который сегодня, 2 июня, прилетел в расположение сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сразу поехал аэропорт после вчерашнего матча за путевку в Лигу Европы на следующий сезон, сообщает официальный Твиттер национальной команды.

"Млада Болеслав" обыграла "Баник" (1:0) и будет участвовать в ЛЕ. Единственный гол забил Комличенко.

– Эмоции поутихли. Вчера были очень довольны. Выполнили задачу на сезон. Вообще не праздновал. Сразу поехал в аэропорт. Лига чемпионов? Смотрел по телефону. Ни за кого не болел. Только за красивый футбол. Почти не спал. Втягивающая тренировка? Я бы так не сказал, нормальная. Знаю ребят с "Краснодара" и несколько человек с молодежной сборной России. Как узнал о вызове в национальную команду? Обедал, а потом мне позвонил журналист. Затем посыпались сообщения на телефон, – сказал Комличенко в интервью пресс-службе национальной команды.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

Николай Комличенко - о вчерашней победе, перелете и сборной России 📹 pic.twitter.com/zZ8nkCE2tl — Сборная России (@TeamRussia) 2 июня 2019 г.

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