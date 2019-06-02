Комличенко приехал в сборную России

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко прибыл в расположение сборной России. 23-летний форвард в воскресенье принимает участие в фотосессии национальной команды в Новогорске.

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовятся к матчам отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород). (Александр Рогулев)

Комличенко уже в сборной pic.twitter.com/sYbJ9t3UO5 — СЭ Футбол (@se_football) 2 июня 2019 г.

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