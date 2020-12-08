Колыванов оценил шансы сборной России в отборочном цикле на ЧМ-2022

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки европейского отбора ЧМ-2022. Россия попала в группу H вместе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой.

— Удачная жеребьевка, можно играть со всеми. Надо постараться занять первое место. Словакия, Словения, Хорватия — основные соперники, а Кипр и Мальта — слабые команды. Группа проходимая, надеюсь, сборная подготовится, будет в хорошей физической форме и добьется положительного результата. Однозначно шансы на выход в основную часть ЧМ-2022 у нас есть, — заявил Колыванов в комментарии «СЭ». — Мы все прекрасно понимаем потенциал нашей национальной команды, если соберемся и захотим победить, то можем это сделать. Надо пожелать удачи сборной, чтобы она постаралась сделать все и смогла занять первое место.

Отборочный турнир пройдет с 24 марта по 16 октября 2021 года. С 24 по 29 марта 2022 года пройдут стыковые матчи. Финальный турнир состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

(Анастасия Пастернак)