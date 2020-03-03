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Колосков — о перспективах Кокорина в сборной России

3 марта 2020, 22:15
Вячеслав Колосков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Вячеслав Колосков. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин имеет неплохие шансы вернуться в сборную России.

— Допускаете, что Кокорин вернется в сборную?

— Черчесов же не раз говорил, что он никогда не заглядывает в паспорт, не смотрит на биографию футболиста. Будет Кокорин играть на соответствующем уроне, значит, вернется. Все зависит от него.

— А разрешат ли ему играть за сборную?

— А кто ему поставит препоны? Все решает тренер. Никто больше на ситуацию повлиять не может. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Вячеслава Колоскова читайте скоро на сайте «СЭ»

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