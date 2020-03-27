«Каждый футболист должен играть на своих лучших качествах». Черчесов не определил позицию Бакаева в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, на какой позиции в национальной команде видит полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

— Бакаева в центральной зоне вы использовали только в коротком отрезке игры в Сан-Марино. Руководствуетесь ли тем, что там Зелимхан — это, безусловно, яркость в атаке, но пока немалые проблемы в оборонительных действиях?

— Значит, год у него на это есть... Каждый футболист должен играть на своих лучших качествах. Зная, что человек может сделать, ты как тренер строишь командные действия и выстраиваешь баланс.

В такой игре, как с Сан-Марино, была возможность попробовать его на всех позициях. Для себя выводы сделали. Главное — чтобы он стабильно играл в своем клубе, и делал это не фрагментарно. Даже в одной и той же игре у него бывают прекрасные голы и передачи — но и фазы, когда он на 10-15 минут пропадает с поля. Наверное, и клубные тренеры ему подсказывают, над чем работать. (Игорь Рабинер)

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