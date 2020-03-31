Сборная Россия: состав из рекордсменов по числу матчей

Рекордсмены по играм за сборную по позициям. Но одна легенда не уместилась в состав. Варианты пишите в реплаях ?

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Подсказка: у него столько же игр, сколько у Сергея Богдановича.

?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/q161miSMbJ