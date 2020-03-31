Сборная Россия: состав из рекордсменов по числу матчей
31 марта 2020, 13:22
Сборная России в Twitter опубликовала состав из рекордсменов национальной команды.
Состав выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (111 матчей), Александр Анюков (77), Виктор Онопко (113), Сергей Игнашевич (127), Василий Березуцкий (101), Юрий Жирков (92), Сергей Семак (65), Валерий Карпин (73), Андрей Аршавин (75), Владимир Бесчастных (71), Александр Кержаков (91).
Рекордсмены по играм за сборную по позициям. Но одна легенда не уместилась в состав. Варианты пишите в реплаях ?— Сборная России (@TeamRussia) March 31, 2020
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Подсказка: у него столько же игр, сколько у Сергея Богдановича.
?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/q161miSMbJ
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