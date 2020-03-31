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Сборная Россия: состав из рекордсменов по числу матчей

31 марта 2020, 13:22
2009 год. Александр Кержаков, Игорь Акинфеев и Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
2009 год. Александр Кержаков, Игорь Акинфеев и Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сборная России в Twitter опубликовала состав из рекордсменов национальной команды.

Состав выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (111 матчей), Александр Анюков (77), Виктор Онопко (113), Сергей Игнашевич (127), Василий Березуцкий (101), Юрий Жирков (92), Сергей Семак (65), Валерий Карпин (73), Андрей Аршавин (75), Владимир Бесчастных (71), Александр Кержаков (91).

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