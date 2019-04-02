Караваев - о чемпионате России: "РПЛ – турнир довольно высокого уровня, который вполне позволяет развиваться"

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о возможности молодых и перспективных игроков переехать в не самый богатый, но европейский клуб. По его мнению, если футболист не так часто проходит в заявку и редко выходит на поле, то почему бы ему не попробовать свои силы за рубежом.

– Стоит ли сегодня молодым и перспективным игрокам собирать вещи и ехать в не самый богатый, но европейский клуб или лучше оставаться в России?

– Если игрок не так часто проходит в заявку и редко выходит на поле, почему бы не попробовать свои силы за рубежом? – приводит пресс-служба РФС слова Караваева. – Если же говорить о футболистах с регулярной игровой практикой, то нет смысла уходить в слабый чемпионат, потому что вряд ли он там сможет расти, как профессионал. РПЛ – чемпионат довольно высокого уровня, который вполне позволяет развиваться. Одно дело, если ты практически не играешь, другое – если регулярно выходишь на поле.

– Последнее время болельщики очень большое внимание уделяют нашим молодым игрокам за границей, особенно вам и Николаю Комличенко, воспитаннику "Краснодара". Знакомы с ним?

– Конечно знаком. Мы с ним еще в чемпионате Чехии пересекались. Сейчас у него вообще дела складываются отлично – забил много мячей. Думаю, в скором времени он тоже сможет помогать национальной сборной.

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