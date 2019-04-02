Какое "волшебное" предложение по-голландски выучил Василий Березуцкий? Отвечает Алексей

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал о том, как голландцы относятся к юмору брата Василия.

– Голландцы "нежные" и могут обижаться на юмор брата? Да, но Вася – молодец, – сказал Березуцкий в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди". – Он выучил ровно одно предложение по-голландски, которое в переводе на русский звучит так: "Я – Вася, я – идиот, не обращайте внимание". Он его постоянно использует, если что-то обидное говорит.

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