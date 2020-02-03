Какие каналы покажут матчи сборной России на Евро-2020

По информации «СЭ», транслировать матчи группового этапа чемпионата Европы с участием сборной России будут три федеральных канала — Первый, «Россия» и «Матч ТВ». Матч открытия против Бельгии достался «России», так как Первый транслировал первую игру сборной на ЧМ-2018 — против Саудовской Аравии.

Теперь главный телеканал покажет матч Россия — Финляндия. «Матч ТВ» будет транслировать заключительный матч с Данией. (Дмитрий Зеленов)