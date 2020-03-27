Как правильно соблюдать дистанцию. Совет от сборной России

Сборная России в Twitter опубликовала одно из архивных фото с тренировки национальной команды. По версии пресс-службы, этот снимок иллюстрирует, как правильно соблюдать дистанцию в условиях карантина.

Мы уже раздавали это фото. Но на нём #НашиПарни идеально соблюдают дистанцию. Сейчас так нужно делать везде. Берегите себя и других!

?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/MdxsBfyJ3s — Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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