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Как правильно соблюдать дистанцию. Совет от сборной России

27 марта 2020, 17:08
Сборная России. Фото Twitter сборной России
Сборная России. Фото Twitter сборной России
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Сборная России в Twitter опубликовала одно из архивных фото с тренировки национальной команды. По версии пресс-службы, этот снимок иллюстрирует, как правильно соблюдать дистанцию в условиях карантина.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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