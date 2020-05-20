Иван Саенко: «В 19-20 лет был первым номером в трансферном списке Клоппа»

Бывший нападающий сборной России, «Карслруэ» и «Нюрнберга» Иван Саенко рассказал, как мог перейти в дортмундскую «Боруссию» под руководство Юргена Клоппа, ныне возглавляющего «Ливерпуль».

— С Клоппом лично знаком, — сказал в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос». — Я практически в каждом матче против его «Майнца» забивал. Может, в одном-двух не забил. В один прекрасный момент я у него был номер один в трансферном списке. Мне тогда было 19-20 лет. Однажды менеджер «Майнца» набрал мне и сказал, что ведет переговоры с «Карлсруэ», а Клопп лично ждет меня в такой-то день, хочет пообщаться. Поехал в Майнц. Заманивали красиво. Встретились с Клоппом в отеле, долго общались. Он говорил: «Вань, ты — то, что мне нужно, жду тебя в клубе». Говорил про агрессивный футбол, прессинг — то, что у него сейчас в «Ливерпуле». Это первый случай, тогда «Майнц» не договорился с «Карлсруэ».

Потом Клопп возглавил «Боруссию Д», а я уже был в «Нюрнберге». Моему агенту позвонили, сказали: «Клопп хочет видеть Саенко в Дортмунде». В Германии все строго, если есть 5 миллионов евро на трансферы, то потратить больше не можешь. У «Боруссии» было 5 миллионов на трансферы, клуб уже купил Суботича за 4. Остался 1 миллион. Я сказал, что готов хоть пешком идти в Дортмунд, позвонил агенту, просил решить этот вопрос. А тут получается, что на «Нюрнберг» вышли «Динамо К» и «Спартак». Президент «Нюрнберга» понимал, что русские или Киев дадут за меня больше, чем «Боруссия», ему не было смысла отпускать меня в Дортмунд.