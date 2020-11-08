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Источник: Дзюба был готов к появлению видео, его телефон взломали

8 ноября 2020, 15:23
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба был готов к тому, что в сети появится видео интимного содержания с его участием, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, телефон футболиста взломали несколько недель назад. Сообщается, что Дзюба удалил все данные с телефона сразу после взлома, однако взломщики, скорее всего, успели скачать содержимое. Отмечается, что никто не обращался к футболисту с какими-либо требованиями в обмен на то, чтобы не публиковать видео в сети.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о выводе Дзюбы из состава национальной команды на ноябрьские матчи. По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/5101

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