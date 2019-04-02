Инстаграм сборной России достиг отметки в 700 тысяч подписчиков, информирует пресс-служба национальной команды. В аккаунте под постом также опубликован ролик с участием игроков и главного тренера сборной Станислава Черчесова.

– Дальше – больше! Еще больше интересного и информативного, чтобы наши болельщики были максимально ближе к сборной. Спасибо, что вы с нами! Ваша сборная России, – говорится в сообщении.

Напомним, в июне сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).

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