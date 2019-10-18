Ильзат Ахметов: «В сборной нет миссии делать все необходимое, чтобы забивал именно Дзюба»

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов в интервью «Известиям» отметил, что в команде нет цели, чтобы забивал только Артем Дзюба. Российский форвард с 9 голами занимает 2-е место в списке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020. Лидирует Эран Захави, забивший 11 мячей.

— Форвард сборной России Артем Дзюба имеет все шансы стать лучшим бомбардиром квалификационного турнира. Будет ли команда как-то специально играть на него в оставшихся матчах, чтобы помочь добиться этой цели?

— Дзюба — нападающий. И его задача забивать. Он находится там, где надо. Ни у кого нет миссии делать все необходимое, чтобы забивал именно он. Просто Дзюба находится в правильной позиции, потому и забивает так много. А если будет возможность отдать ему передачу, конечно, каждый это сделает.

— Вы не участвовали в чемпионате мира и не застали мотивационных речей Дзюбы на этом турнире. Как вам его лидерские качества?

— Дзюба — лидер команды, это всем известно. Он старается помогать каждому, на него можно опереться.

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