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Ильзат Ахметов: «Хотелось бы продолжить свою карьеру так же, как и Головин»

05:13
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Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов в интервью «Известиям» признался, что хочет перейти в европейский клуб.

— Пример Головина заразителен? Не хотите в сильный европейский чемпионат?

— Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.

— Выступления в «Монако» помогают его прогрессу? Рост ощущается?

— Безусловно, Французская лига входит в пятерку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растет.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/933236/sevastian-terletckii/dziuba-v-pravilnoi-pozitcii-potomu-i-zabivaet

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