Ильзат Ахметов: "Хотел бы открыть счет забитым голам за сборную"

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к отборочным матчам Евро-2020 и финале Лиги чемпионов​.

– Почему решил один смотреть финал?

– Хотел в номере посмотреть, спокойно. Симпатия была на стороне "Ливерпуля"​. Финал получился не совсем таким, как от него ждали. "Ливерпулю" было важно выиграть, не допустив ошибок прошлогодних.

– Какие задачи на игру с "Чертаново"?

– Тренировочный матч, где мы должны показать на поле то, что тренируем. И готовиться к официальным матчам. Нужно сыграть и почувствовать взаимодействие. Понимание того, кто сыграет, уже есть. Если я правильно понимаю, каждый получит свое игровое время. Насколько я слышал, "Чертаново" – команда играющая, думаю, будет интересно.

– Как вам вообще в сборной?

– Много новых ребят. Хотя я сам как новый считаюсь еще. Позитивная атмосфера, комфортно работать, дружный коллектив. Общаемся со всеми, стараемся быть в коллективе. А то, что есть ребята из ЦСКА, только помогает нам: есть определенные связи, отношения дружеские.

– Дзюба очень хотел попасть на Сан-Марино​, чтобы пополнить бомбардирский счет. Есть желание забить побольше?

– У меня вообще желание забит, так как до этого я не забивал. Но самое главное – победа и три очка. (Александр Рогулев)

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