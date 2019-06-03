Игроки сборной России разминаются перед контрольной игрой с "Чертаново". Видео

Официальный Твиттер сборной России опубликовал видео разминки игроков национальной команды, которая в 16.00 начнет контрольный матч против "Чертаново".
Разминаемся перед контрольной игрой с "Чертаново" в Новогорске.— Сборная России (@TeamRussia) June 3, 2019
Начало - в 16:00! pic.twitter.com/wMTiJ5eVUL
Напомним, сборная готовится на базе в Новогорске к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
June 3, 2019
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