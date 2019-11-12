Игроки сборной России после тренировки сфотографировались с болельщиками

После очередной тренировки в Сочи футболисты сборной России сфотографировались с болельщиками. Видео опубликовал официальный Twitter команды.

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020. Команда 16 ноября примет Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября в гостях сыграет с Сан-Марино.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира