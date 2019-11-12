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Игроки сборной России после тренировки сфотографировались с болельщиками

12 ноября 2019, 16:14
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После очередной тренировки в Сочи футболисты сборной России сфотографировались с болельщиками. Видео опубликовал официальный Twitter команды.

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020. Команда 16 ноября примет Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября в гостях сыграет с Сан-Марино.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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