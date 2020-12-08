Полузащитник сборной Словении Денис Попович, известный в России по выступлениям за «Оренбург» и «Крылья Советов», а ныне играющий за китайский «Циндао Хайню», прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-22 в европейской зоне, где словенцы оказались в одной группе со сборной России.

— Если судить по результатам последнего ЧМ, конечно, Хорватия фаворит группы. Сильные команды и у хорватов, и у русских, и у словаков. Но все это лишь на бумаге, а доказывать свой статус нужно на поле. Думаю, если мы подойдем к отбору в хорошем состоянии, вполне поборемся и с Хорватией, и с Россией за выход на турнир. Многие словенцы играли или играют в России. Это плюс, но сейчас такое время, что секретов не осталось: есть программы, где можно посмотреть все по конкретной команде и даже игроку. В общем, уверен, что наш тренерский штаб хорошо разберет сборную России и других соперников, — сказал Попович в беседе с корреспондентом «СЭ».

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-22 в европейской зоне состоялась 7 декабря. По ее итогам сборная России получила в соперники команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Напрямую на чемпионат мира в Катар выйдет лишь победитель отборочной группы. Команда, занявшая второе место, продолжит отбор в дополнительном турнире.

— У нас в сборной идет смена поколений, мы выиграли свою группу в Лиге наций и заслужили повышение в классе. Безусловно, наши главные звезды — Ян Облак и Йосип Иличич. Но наша сила в командной игре. Хотя, скажу честно, когда за спиной у тебя лучший вратарь мира, играется легче, — добавил футболист.

(Артем Калинин)