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Игорь Акинфеев: «Поколение Аршавина и Павлюченко было немножечко сильнее нынешнего»

7 сентября 2019, 19:49
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что нынешнее поколение игроков немного слабее тех футболистов, которые завоевывали бронзу Евро-2008.

— Никто не будет спорить, что поколение Аршавина, Павлюченко и всех остальных было немножечко сильнее, — приводит слова Акинфеева РИА Новости. — Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается, и матч с Шотландией показал, что команда у нас есть, мы все болеем за нее и переживаем.

6 сентября сборная России на выезде обыграла команду Шотландии со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190907/1558433475.html

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