Головин тренируется по индивидуальной программе в сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин занимается по индивидуальной программе во время тренировочного сборная национальной команды в Сочи, сообщает ТАСС.

— Все нормально, почти готов, — отметил Головин после тренировки.

Впереди у команды Станислава Черчесова два матча отборочного турнира на Евро-2020 против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Сборная России идет на втором месте в группе I и обеспечила себе выход на Евро-2020, набрав 21 очко в 8 встречах.

В составе сборной 23-летний россиянин провел 32 матча, в которых забил 5 мячей. В этом сезоне он отыграл за «Монако» в 12 играх и отметился 3 голами.