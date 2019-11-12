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Головин тренируется по индивидуальной программе в сборной России

12 ноября 2019, 11:55
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Полузащитник сборной России Александр Головин занимается по индивидуальной программе во время тренировочного сборная национальной команды в Сочи, сообщает ТАСС.

— Все нормально, почти готов, — отметил Головин после тренировки.

Впереди у команды Станислава Черчесова два матча отборочного турнира на Евро-2020 против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Сборная России идет на втором месте в группе I и обеспечила себе выход на Евро-2020, набрав 21 очко в 8 встречах.

В составе сборной 23-летний россиянин провел 32 матча, в которых забил 5 мячей. В этом сезоне он отыграл за «Монако» в 12 играх и отметился 3 голами.

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