Головин рассказал о сборной России и ее задачах

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» отметил, что сборная России должна попасть на чемпионат Европы-2020 и побороться с Бельгией за первое место в отборе.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице отборочного турнира к Евро-2020 с 15 очками. Бельгия — первая строчка и 18 баллов.

— После чемпионата мира команда меняется, — сказал Головин. — Идет круговорот, Черчесов пробует, поэтому когда приезжаешь в сборную, ты видишь одного-двух новых игроков.

?Что касается задач сборной, то это попадание на Евро-2020. Обязаны это делать, потому что в нашей группе мы точно всех сильнее, кроме Бельгии. Думаю, мы железно должны быть вторым, за первое место еще поборемся в домашнем матче с Бельгией. После такого чемпионата мира каждый футболист хочет быть в финале, как минимум. Все в себя верят, и хочется сыграть в финале такого турнира.

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