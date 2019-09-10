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Головин — лучший игрок матча Россия — Казахстан по индексу InStat

01:00
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По версии InStat лучшим игроком матча отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана (1:0) с индексом 382 стал полузащитник сборной России Александр Головин, на счету которого голевая передача.

Следует отметить, что автор единственного забитого мяча в этой встрече Мариу Фернандес расположился на втором месте с индексом 380.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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