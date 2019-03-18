Головин, Караваев и Чалов вспомнили о совместных тренировках в ЦСКА. Видео

Полузащитник "Монако" Александр Головин в компании форварда ЦСКА Федора Чалова и защитника "Витесса" Вячеслава Караваева пожонглировали мячом после тренировки сборной России в Новогорске.

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовятся к гостевым матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта), сообщает официальный Твиттер национальной команды.

Головин, Чалов и Караваев являются воспитанниками ЦСКА.

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