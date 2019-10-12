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Гол Головина — момент дня в матчах отбора Евро-2020

08:50

Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии (4:0) признан моментом дня матчей отборочного турнира Евро-2020, информирует пресс-служба УЕФА. Полузащитник «Монако» отличился на 84-й минуте после передачи Артема Дзюбы.

Сборная России (18 очков) занимает второе место в группе. Первая — Бельгия (21).

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