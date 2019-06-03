15:42 | Футбол — Сборная России

Гильерме, Головин, Миранчуки в стартовом составе сборной России на матч с "Чертаново"

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Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч с "Чертаново". Встреча начнется в 16.00 (мск) и пройдет в Новогорске.

С первых минут на поле выйдут: Гильерме – Мариу Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов – Юрий Газинский, Магомед Оздоев, Александр Головин, братья Алексей и Антон Миранчуки – Артем Дзюба.

Состав "Чертаново": Радионов – Горшков, Редькович, Солдатенков, Паршиков – Пруцев, Сарвели, Витюгов – Завезен, Цыпченко, Колесниченко.

Национальная команда готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипра (Нижний Новгород, 11 июня). (Александр Рогулев)

 

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