Гильерме, Головин, Миранчуки в стартовом составе сборной России на матч с "Чертаново"

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч с "Чертаново". Встреча начнется в 16.00 (мск) и пройдет в Новогорске.
С первых минут на поле выйдут: Гильерме – Мариу Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов – Юрий Газинский, Магомед Оздоев, Александр Головин, братья Алексей и Антон Миранчуки – Артем Дзюба.
Состав "Чертаново": Радионов – Горшков, Редькович, Солдатенков, Паршиков – Пруцев, Сарвели, Витюгов – Завезен, Цыпченко, Колесниченко.
Национальная команда готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипра (Нижний Новгород, 11 июня). (Александр Рогулев)
💙 Наш состав на матч с @TeamRussia ⤵️ pic.twitter.com/ssZFsIQu2x— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) 3 июня 2019 г.
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